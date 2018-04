Fitness

Spaß am Tanzen haben

Sport TV Haiger bietet einen neuen Kurs an

Haiger Der Turnverein (TV) Haiger bietet montags von 18.45 bis 19.45 Uhr in der Johann-Textor-Turnhalle Haiger „Dancing Activity“ an. In dem Fitnesskurs wird zu rhythmischer Musik getanzt. Ein Mix aus spanischen und modernen Liedern mit einfachen Schrittabfolgen soll für jede Altersklasse das Passende und Spaß am Tanz bieten. Kondition, Konzentration und Körpergefühl werden trainiert. Übungsleiterin ist Marina Schmidt. Interessierte können vorbeikommen und einfach mitmachen.

Copyright © mittelhessen.de 2018