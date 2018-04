Spezialist am Telefon

GESUNDHEIT Fragen rund um die Urologie

Gladenbach Beim "direkten Draht" ist am Mittwoch, 13. September, der leitende Oberarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie und stellvertretender Direktor am Marburger Uniklinikum, Professor Axel Hegele, von 16.30 bis 17.30 Uhr am Telefon der Redaktion zu erreichen.

