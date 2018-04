Sport für Mütter mit Kind

Familie

Eschenburg-Wissenbach Der Verein Gymnastik und Turnen (GuT) Wissenbach startet am Dienstag, 8. Mai, von 9.30 bis 10.30 Uhr den Kurs „BauchBuggyGo“. Die Teilnehmerinnen treffen sich an acht Terminen jeweils um 9.15 Uhr am Trafohaus in Wissenbach. Der Kurs ist ein Training für Mütter an der frischen Luft, bei dem das Baby entweder im Buggy oder in der Tragehilfe dabei ist. Beckenboden und die Körpermitte sollen wieder in Form gebracht werden. Mitmachen können Mütter mit Kindern im Alter von zwölf Wochen bis zum dritten Lebensjahr. Der Kurs ist für GuT-Mitglieder kostenlos. Nichtmitglieder zahlen 30 Euro.

