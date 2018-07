Glaube

Sprachbarrieren überwinden

Bildung „Wycliff“ öffnet seine Türen

Burbach-Holzhausen Der christliche Verein „Wycliff“ lädt zum „Tag der offenen Tür“ an sein Seminar für Sprache und Kultur (SSK) ein. Er findet am Mittwoch, 11. Juli, von 8.30 bis 17 Uhr in seinen Räumen in Holzhausen statt.

