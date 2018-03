Bürgersprechtag

Sprechtag für die Bürger

Soziales Über Behindertenrecht informieren

Herborn Das Hessische Amt für Versorgung und Soziales Gießen veranstaltet am Dienstag, 27. Februar, von 14 bis 16 Uhr in der Bahnhofstraße 23 (ehemaliges Hessentagsbüro) in Herborn einen Bürgersprechtag zum Schwerbehindertenrecht.

Copyright © mittelhessen.de 2018