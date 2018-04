Aktion

Sternwarte öffnet

Astronomie „Löwe“ dominiert den Himmel

Limburg Am Samstag, 14. April, öffnet ab 21 Uhr die Sternwarte Limburg wieder ihre Pforten. Das Sternbild „Löwe“ ist im April dominierend am Himmel. In einem Vortrag wird den Besuchern gezeigt, welche faszinierenden Objekte dort zu finden sind. Wenn das Wetter mitspielt, können die Besucher selbst auf die Jagd nach Sternen und Galaxien im Löwen gehen. Die vereinseigenen Teleskope erlauben einen Blick in die Tiefen des Universums. Der Eintritt ist frei.

