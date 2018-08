Polizei

Suzuki prallt auf Mercedes-Benz

Sinn-Edingen Unfall auf der Bundesstraße in Edingen: Dabei hat sich Motorradfahrerin am Freitag am Bein verletzt. Die 48-Jährige war mit ihrer Suzuki direkt hinter einem C-Klasse-Mercedes in Richtung Katzenfurt unterwegs. Gegen 12.45 Uhr wollte ein BMW-Fahrer von der Brückenstraße nach links auf die Bundesstraße Richtung Sinn auffahren. Als er den Mercedes sah, hielt er an. Dennoch musste der 45-jährige Benzfahrer aus Berlin stark bremsen.

