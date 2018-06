TTF stellt zwölf Mannschaften

Vereine Thimo Hees bleibt an der Spitze der Frohnhäuser „Oranier“

Dillenburg-Frohnhausen Konstanz in der Führung der Tischtennisfreunde (TTF) „Oranien“ Frohnhausen: Thimo Hees bleibt an der Spitze des Vereins, der in der neuen Saison insgesamt zehn Seniorenmannschaften stellen wird. Dazu kommen zwei Nachwuchsteams.

