Infoveranstaltung

Tagesmutter werden

Herborn Wie kann man Tagesmutter oder Tagesvater werden? Antworten gibt es am kommenden Dienstag, 23. Oktober, bei einer Informationsveranstaltung zur „Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson“ des Lahn-Dill-Kreises in Herborn. Beginn ist um 16.30 Uhr im AWO-Mehrgenerationenhaus im Walkmühlenweg. Das Angebot richtet sich an Menschen, die Kinder im Alter bis zu drei Jahren in ihrer Entwicklung fördern möchten und deren Bildung, Erziehung und Betreuung übernehmen wollen.

Copyright © mittelhessen.de 2018