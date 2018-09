Termine melden

KALENDER Veranstaltungen im Advent

DILLENBURG In der Weihnachtszeit gibt es in Dillenburg viele Veranstaltungen. Mit den Veranstaltern möchte die Stadt wieder einen Kalender zusammenstellen, der alle Aktivitäten abbildet. Vorgesehen sind eine gedruckte Broschüre sowie Präsentationen auf den Internetseiten www.dillenburg.live und www.dillenburg.de. Die Einträge in den Kalender sind für Privatpersonen, Vereine und Kirchengemeinden kostenfrei. Meldungen sind bis zum 30. September unter www.dillenburg.de/weihnachten-in-dillenburg oder per E-Mail an stadtmarketing@dillenburg.de möglich. Die Veröffentlichung ist für Anfang November vorgesehen.

