Thomas Denius seit 40 Jahren „Florianer“

Feuerwehr Zwei Wohnhausbrände ragten bei den 37 Einsätzen heraus / Aktive im Schnitt 32,4 Jahre alt

Driedorf Fünf langjährige Feuerwehrleute aus der Gemeinde Driedorf erhielten am Freitag von Kreisbrandinspektor (KBI) Rupert Heege das Brandschutzehrenzeichen. Die Auszeichnung in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst konnte Thomas Denius (Driedorf) in Empfang nehmen.

