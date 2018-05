Toccaten von klassisch bis beschwingt

KULTUR Petra Denker und Joachim Dreher spielen auf Dillenburger Orgeln Meisterwerke

DILLENBURG Gut besucht war am Pfingstmontag das traditionelle Wandelkonzert in der katholischen Pfarrkirche und anschließend in der evangelischen Stadtkirche.

