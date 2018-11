Tod im Schulalltag thematisieren

RELIGION Ökumenischer Tag in Herborn

HERBORN Einen Einblick in die Hospizarbeit haben Religionslehrkräfte in Herborn bekommen. In der Konferenzhalle fand ein „Ökumenischer Tag der Religionspädagogik“ als Fortbildung statt.

Copyright © mittelhessen.de 2018