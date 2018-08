Aktion

Töpferstube öffnet Türen

Driedorf Die Kunsthandwerkerin Brigitte Streit lädt für Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, zum „Wochenende der offenen Tür“ in ihre Töpferstube in die Erfurter Straße 2 in Driedorf ein.

