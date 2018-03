ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN Der Angelsportverein (ASV) Eibelshausen lädt zum Sommerfest für den 2. und 3. Juli an seine Teichanlage in Eibelshausen ein. Los geht's am Samstag um 18 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Die Gäste dürfen sich auf Live-Musik, (...)