Traditionsverband feiert Geburtstag

JUBILÄUM Organisation der ehemaligen Kaserne in Herbornseelbach wird 25 Jahre alt

HERBORN-SEELBACH Nachdem die Soldaten Abschied von der Aartalkaserne genommen hatten, ist 1993 der Traditionsverband der ehemaligen Kaserne in Herbornseelbach gegründet worden. Nun stand an der Grillhütte „Hinterm Hain“ der 25. Geburtstag an.

