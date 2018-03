Turnhalle erhält Medienschrank

Engagement Rittal Foundation hilft Schule am Budenberg

Haiger Wer in letzter Zeit an der Schule am Budenberg vorbei ging, hat bemerkt, dass die Turnhalle saniert wird. Was unter anderem fehlte, war ein Medienschrank für die neue Musikanlage in der Halle. Schnelle Hilfe leistete hier die Rittal Foundation.

