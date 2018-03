Vortrag

Über Getreide informieren

Herborn Einen Vortrag unter dem Titel „Glutenfreie und glutenhaltige Getreide- und Körnersorten“ veranstaltet die AWO-Familienbildungsstätte am 12. März (Montag) von 17 bis 18.30 Uhr im Familienzentrum (Walkmühlenweg 5) in Herborn. Gemeinsam mit Kursleiterin Christine Hedke befassen sich die Teilnehmer mit den Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Getreidearten. Zudem erhalten sie eine kleine Sammlung von Rezepten. Der Vortrag kostet sechs Euro (plus zwei Euro für die Rezeptsammlung).

