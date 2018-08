Vereinsleben

Um die Krone schießen

Vereine Schützen treffen sich am Haarwasen

Haiger Der Vorstand der Schützengesellschaft Haiger lädt seine Mitglieder für Sonntag, 12. August, zum Königsschießen in sein Vereinsdomizil am Haarwasen ein. Ab 13.30 Uhr wird getrennt in Jugend-, Damen- und Herrenwertung um die Krone geschossen.

Copyright © mittelhessen.de 2018