Polizei

Unbekannte stechen vier Autoreifen platt

Polizei Mindestens 300 Euro Schaden

Haiger-Sechshelden Unbekannte Täter haben am Sonntagabend in Sechshelden alle vier Reifen eines in der Dillstraße geparkten Autos zerstochen. Der Besitzer hatte seinen blauen Opel Corsa dort gegen 20.30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 23.45 Uhr wieder zurückkehrte, entdeckte er die Tat.

