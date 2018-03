Unfallfahrer gesucht

Polizei Nach Karambolage einfach abgehauen

Haiger-Flammersbach Die Polizei sucht einen Unfallverursacher: Der war am Mittwoch gegen 19.30 Uhr mit seinem Kleintransporter, von Haiger kommend, nach rechts in Richtung Flammersbach abgebogen und dabei offensichtlich zu schnell unterwegs: Beim Abbiegen schrammte der Kleintransporter den schwarzen Audi A4 eines Mannes aus Wilnsdorf, der dort an der Einmündung stand, um in Richtung Haiger einzubiegen. Der Kleintransporter richtete an der Fahrerseite des Audis einen rund 7000 Euro teuren Schaden an. Dennoch brauste der Kleintransporterfahrer einfach Richtung Flammersbach davon.

Copyright © mittelhessen.de 2018