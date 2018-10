Polizei

Unfallfahrer und Zeugen gesucht

Dillenburg-Niederscheld/Herborn-Seelbach Auf dem Gelände der ehemaligen Adolfshütte in Niederscheld ist am vergangenen Donnerstag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr ein silberfarbener 3er-BMW an beiden Türen auf der Fahrerseite von einem unbekannten Autofahrer gerammt worden. Der Schaden beträgt rund 800 Euro.

