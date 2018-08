Vorträge

Unternehmertag in Gewerblichen Schulen

VORTRÄGE Zwölfmal geht es ums Thema Recht

Dillenburg Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill veranstaltet unter dem Titel „Recht kompakt“ am Dienstag, 28. August, einen Unternehmertag in der Gewerblichen Schule (Herwigstraße 32) in Dillenburg.

Copyright © mittelhessen.de 2018