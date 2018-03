WETZLAR Eine offene "Biodanza" findet am Sonntag, 3. April (15.15 bis 17.15 Uhr) in der Kulturstation Wetzlar am Brodschirm 5-7 statt. Die Kosten betragen 17 Euro. Infos bei Bettina Kimpfbeck unter Telefon (0 64 49) 7 19 02 00, per Mail: (...)