VW Beatle beschädigt

POLIZEI Auto mit Einkaufswagen gerammt

Dietzhölztal-Ewersbach Vermutlich mit einem Einkaufswagen hat ein bisher unbekannter Aldikunde am Samstagabend einen Sachschaden an einem braunen VW Beetle Cabriolet angerichtet. Der Wagen parkte zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr an dem Gelände des Discounters.

