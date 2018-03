Von Jörg Weirich

Viel Geld für Bauvorhaben verplant

Politik Von Sanierungen über Wohngebietserschließung bis zu barrierefreien Haltestellen

Herborn Trotz einer Finanzierungslücke im Haushalt von mindestens vier Millionen Euro will Herborn auch in diesem Jahr investieren: Zwei Bauamtsmitarbeiter haben dem Bauausschuss am Mittwochabend eine Übersicht über die für 2018 geplanten Vorhaben geliefert.

