Viele gute Gründe für einen Besuch

Grußwort des Gewerbevereins-Vorsitzenden Volkmar Triesch

Im Namen des Gewerbevereines heiße ich Sie in unserem schönen Haiger herzlich willkommen. Am Wochenende, 5. und 6. Mai 2018, findet in Haiger die 22. Dill- Autoschau statt. 19 Aussteller aus der Region werden Ihnen mit über 300 Neuwagen das Neueste aus der Welt des Automobils präsentieren. So vielfältig wie die Geschmäcker der Autofahrer sind, so breit gefächert ist auch das Angebot der unterschiedlichen Modellvarianten:

