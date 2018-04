Konzert

Violinen erklingen

Kultur Frühlingskonzert im Johanneum in Herborn

Herborn In der Aula des Herborner Johanneum-Gymnasiums in der Konrad-Adenauer-Straße treten am Freitag, 13. April, Violinschülerinnen von Christiane Lause auf. Das Frühlingskonzert beginnt um 17 Uhr. Lieder wie „Vogelhochzeit“, „Alle Vögel sind schon da“, „All of me“ und „Can you feel the love tonight“ stehen unter anderem auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

