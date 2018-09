Vom Alltag in Tunesien

VORTRAG Hannelore Benz spricht in der DRK-Wohnanlage

HAIGER An jedem ersten Montag im Monat treffen sich in der DRK-Wohnanlage am Haigerer Obertor Senioren - auch, um Menschen und ihren Geschichten zu lauschen. Die Ballersbacherin Hannelore Benz hat die Zuhörer in ihrem Vortrag mit auf die Reise nach Tunesien genommen.

