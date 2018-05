Vom Flachs zum Leinen

Museum „Wäschepflege anno dazumal“

HAIGER-SEELBACH Das Leinen- und Spitzenmuseum in Haigerseelbach ist am Sonntag, 6. Mai, wieder für Besucher geöffnet. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr können Interessierte sich im ehemaligen Rathaus des Dorfs über den Weg vom Flachs zum Leinen und zu edlen und filigranen Spitzen informieren. Zum Angebot gehört auch die neue Dauerausstellung im Obergeschoss, bei der es um „Wäschepflege anno dazumal“ geht.

