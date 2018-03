Vom Traumschiff nach Frohnhausen

Konzert Showpianist Waldemar Grab kommt

Dillenburg-Frohnhausen Viele Jahre war Waldemar Grab Pianist der ZDF-Serie „Das Traumschiff“. Auf Einladung der Christlichen Gemeinschaft in Frohnhausen ist er am Samstag und Sonntag, 24.und 25. Februar, in Frohnhausen zu Gast.

