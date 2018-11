Von Helmut Blecher

Von Bach bis nach Tschechien

KONZERT Kammerchor präsentiert „Vater unser“ in Vertonungen aus fünf Jahrhunderten

DILLENBURG Das bekannteste christliche Gebet, das „Vater unser“, hat am Sonntag im Mittelpunkt eines Konzertes in der evangelischen Stadtkirche in Dillenburg gestanden. Der Kammerchor sang unter der Leitung von Petra Denker Werke aus fünf Jahrhunderten.

