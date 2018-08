Von der Sonntagsschule zum Traualtar

Jubiläum Brigitte und Heinz Leng sind seit 50 Jahren verheiratet / Mit der FeG tief verwurzelt

Breitscheid-Erdbach Als Kinder lernten sie sich in der Erdbacher Volksschule und in der Sonntagsschule der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) kennen. Heute begehen die 69-jährige Brigitte, geborene Hofmann, und Ehemann Heinz Leng (72) in Erdbach ihren goldenen Hochzeitstag.

