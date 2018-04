Vorstandsteam bleibt im Amt

Dillenburg-Oberscheld Die Oberschelder Landfrauen haben bei der Jahreshauptversammlung ihren Teamvorstand mit Rosemarie Klar, Eva Weyershausen, Silvia Zimmermann , Sandra Anders und Jasmin Klar wiedergewählt. Die Frauen blickten auf ein ereignisreiches Jahr zurück und wollen am 13. Oktober in der Glück-Auf-Halle wieder ein Suppenfest ausrichten. Auch in diesem Jahr unterstützen die Landfrauen wieder einige Vereine und die Schelderwald-Schule. Das Foto zeigt (von links): Rosemarie Klar, Jasmin Klar, Sandra Anders, Eva Weyershausen, Silvia Zimmermann sowie vom Bezirksverein außerdem Edeltraud Lemler.

Copyright © mittelhessen.de 2018