Vortrag

Vortrag hören über „Kakao statt Koka“

Wirtschaft Es geht um Schokolade aus Peru

HERBORN „Die Welt zu Gast im Weltladen“: Dazu kommt Silvia Winkler vom Oikocredit Förderkreis Hessen-Pfalz am Montagabend, 15. Oktober, in den Laden am Herborner Kornmarkt.

Copyright © mittelhessen.de 2018