Natur

Wäller sind unterwegs

Herborn Zu seiner traditionellen Karfreitagswanderung nach Greifenstein lädt der Westerwaldverein Herborn für 30. März ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof in Herborn. Die etwa 14 Kilometer lange Tagestour führt über das Grundbachtal nach Greifenstein und wieder zurück nach Herborn. In Greifenstein besteht die Möglichkeit zur Einkehr in der Wäller Hütte. Gäste sind willkommen.

