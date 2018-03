Vortrag

Was Insekten so wichtig macht

Natur Volkmar Nix hält einen Vortrag mit Bildern im Tierpark Donsbach / Eintritt frei

Dillenburg-Donsbach „Das Sterben der Insekten – Warum Insekten so wichtig sind“ ist Titel des Bildvortrags den Volkmar Nix am Samstag, 24. Februar, in Donsbach hält.

