Sozialverband

Was der VdK plant

Herborn Beim „Tag der Regionen“ am 7. Oktober in Herborn stellt sich der örtliche VdK mit einem Info-Stand vor, wie bei der Jahreshauptversammlung informiert wurde. Eine Tagesfahrt (auch für Nichtmitglieder) ist für 19. September geplant. Ziele sind der Schmetterlingsgarten in Sayn sowie Andernach mit dem Geysir-Erlebniszentrum. Weitere Infos gibt es bei der neuen Schriftführerin Edeltraud Rink, & (02 77 2) 4 31 64. Die Weihnachtsfeier ist für 15. Dezember vorgesehen.

Copyright © mittelhessen.de 2018