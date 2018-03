Telefon-Aktion: Zahnarzt beantwortet Ihre Fragen

Was tun, wenn sich die Zähne lockern?

Telefonaktion Dr. Carsten Wenzel gibt Rat

Gladenbach Zahnarzt Dr. Carsten Wenzel ist am Mittwoch, 7. Februar, am „Direkten Draht zum Mediziner“ von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Gladenbacher Redaktion zu erreichen.

Copyright © mittelhessen.de 2018