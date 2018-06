Weißen Seat zerkratzt

POLIZEI Wer hat die Täter beobachtet?

Herborn Einen Schaden von rund 1000 Euro haben Unbekannte an einem in der Mozartstraße geparkten weißen Seat Leon verursacht. Von Sonntag auf Montag trieben die Täter Kratzer in die linke Fahrzeugseite.

