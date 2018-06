Seminar

Welche Farbe passt zu mir?

Dillenburg Die Frauengruppe der Adventgemeinde Dillenburg lädt zu einem „Farbseminar“ für Sonntag, 17. Juni, in die Räume der Adventgemeinde (Rotebergstraße 6) ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Die Teilnehmerinnen erfahren in dem zweistündigen Seminar, welche Farben ihnen am besten stehen und welche Farben sie jünger und frischer aussehen lassen.

