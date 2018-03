Vortrag

Wie man gesund isst

Selbsthilfe Ernährungsberaterin hält Vortrag

Dillenburg Die Deutsche ILCO, eine Selbsthilfevereinigung für Menschen mit künstlichem Darm- oder Blasenausgang sowie Darmkrebs, lädt für Dienstag, 20. Februar, zu einem Vortrag mit Ernährungsberaterin Dr. Claudia Lauber ein. Beginn ist um 15 Uhr in der Seniorenwohnanlage des DRK in der Marbachstraße 20 in Dillenburg. Lauber informiert über Ernährung, Vitamine und Mineralstoffe. Gäste sind willkommen.

