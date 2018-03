Wieso sind Kinder so unruhig?

MEDIDRAHT Christoph Andreis gibt Auskunft

WETZLAR Warum haben Kinder in der Schule mit Unruhe oder Konzentrationsstörungen zu kämpfen? Diesem Thema widmet sich Christoph Andreis am "Direkten Draht zum Mediziner" am Mittwoch, 1. Juni.

