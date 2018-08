Witz, Drama und Authentizität

Musik Roland Henrich singt in der „Erbse“

DILLENBURG Roland Henrich ist ein wunderbarer Musiker und Geschichtenerzähler. Gewichtig an Statur und leichtfüßig im Umgang mit Musik – so präsentierte er sich jetzt bei seinem Konzert in der „Erbse“ in Dillenburg.

Copyright © mittelhessen.de 2018