Freizeit

Workshop für Kinder

Musik Für Jungs und Mädchen ab sechs Jahren

Herborn-Seelbach Die Musikschule Fröhlich veranstaltet am Donnerstag, 29. März, von 14 bis 15 Uhr, einen Musikworkshop in der Alten Schule in Herbornseelbach. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenlos. Willkommen sind Jungen und Mädchen ab sechs Jahren. Die Teilnehmerzahl ist allerdings auf zehn Kinder begrenzt.

