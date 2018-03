Natur

Workshop und Schnittkurs

Wilnsdorf-Wilgersdorf Die Landwirtschaftliche Gemeinschaft Siegerland lädt zu zwei Veranstaltungen ein: Ein Workshop unter dem Titel „Das große Insektensterben – was können wir dagegen tun?“ findet am Samstag, 17. März, von 10 bis 12 Uhr auf dem Birkenhof in Wilgersdorf statt. Kinder ab acht Jahren und deren Eltern können teilnehmen. Die Kosten betragen fünf Euro. Um Anmeldung bei Günter Ulber unter (0 27 39) 8 75 39 84 wird gebeten.

