BILDUNG

Workshops bei der VHS

Kurse Interessantes für Kinder und Jugendliche

Dillenburg Die Volkshochschule bietet neue Workshops an. In einem Ferienworkshop für Teenager ab zehn Jahren dreht sich am Montag, 26. März, von 9.30 bis 12.30 Uhr alles um das Drucken mit dem 3D-Drucker. Süße Leckereien, die Kinder begeistern, stehen im Mittelpunkt des Ferienworkshops „Cakepops und Cupcakes“ für Kinder, der am Montag, 26. März, von 9.30 bis 13.15 Uhr in der VHS-Küche in Dillenburg stattfindet.

Copyright © mittelhessen.de 2018