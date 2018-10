X-Type prallt auf Renault

Polizei Beim Wenden ein anderes Auto übersehen

HERBORN-HÖRBACH Drei Leichtverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge – das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes am Dienstagabend in der Straße „Zum Breiten Boden“ bei Hörbach: Gegen 19.55 Uhr wollte der 53-jährige Fahrer eines Renault Kadjar in der Einfahrt zu einem Propangashandel wenden und wieder in Richtung B 255 zurückfahren.

