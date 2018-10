Freizeit

Zauberkunst im Gottesdienst erleben

Glaube Neben Illusion gibt es auch eine Botschaft

Breitscheid-Erdbach Einen „zauberhaften Abend“ verspricht der „Windows to Heaven“-Gottesdienst am Donnerstag, 25. Oktober, in Erdbach. Denn gleich drei Zauberkünstler haben ihr Kommen zugesagt.

