Zum Trommelrhythmus die Fitness verbessern

SPORTANGEBOT "Drums Alive" startet

Eschenburg-Hirzenhain Am Dienstag (10. Januar) startet der TSV Hirzenhain das Sportangebot "Drums Alive". Los geht es um 20 Uhr in der Turnhalle in Hirzenhain.

